На Буковині згоріла дерев'яна церква
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні на Буковині згоріла дерев'яна церква, передає УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"4 березня о 15 год. 22 хв. надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній церкві за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с. Вахнівці. О 16 год. 06 хв. вогнеборці прибули до місця виклику", - йдеться в повідомленні.
На момент прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить приміщення дерев’яної церкви по всій площі, площа пожежі 120 м2. О 16 год. 12 хв. пожежу локалізовано.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, під час пожежі на Черкащині у монастирі загинула служителька.