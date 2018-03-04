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На Буковині згоріла дерев'яна церква

На Буковині згоріла дерев'яна церква

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні на Буковині згоріла дерев'яна церква, передає УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"4 березня о 15 год. 22 хв. надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній церкві за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с. Вахнівці. О 16 год. 06 хв. вогнеборці прибули до місця виклику", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить приміщення дерев’яної церкви по всій площі, площа пожежі 120 м2. О 16 год. 12 хв. пожежу локалізовано.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, під час пожежі на Черкащині у монастирі загинула служителька.

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