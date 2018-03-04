На Буковине сгорела деревянная церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня на Буковине сгорела деревянная церковь, передает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
"4 марта в 15 час. 22 мин. Поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви по адресу: Черновицкая область, Вижницкий район, с. Вахновцы. В 16 ч. 06 мин. пожарные прибыли на место вызова", - говорится в сообщении.
На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит помещение деревянной церкви по всей площади, площадь пожара 120 м.кв. В 16 ч. 12 мин. пожар был локализован.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, во время пожара в Черкаской области в монастыре погибла служительница.