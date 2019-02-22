На Буковині затримали за збут зброї офіцера ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Чернівецькій області викрили офіцера ЗСУ на збуті військових засобів ураження із району проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“У межах реалізації заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники відділу захисту національної державності Управління СБ України Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець-контрактник однієї із частин, дислокованих на території області, налагодив механізм нелегального збуту зброї та боєприпасів із району проведення операції Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Військового було затримано під час спроби збуту гранатомета РПГ-7 і боєприпасів до нього.
Раніше було задокументовано факти продажу зловмисником автомата АКС-74, сімнадцяти гранат РГД-5 із запалами та значної кількості набоїв.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — ред.) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливо причетних до збуту зброї осіб.
Операція з викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Нагадаємо, на Херсонщині засуджено військовослужбовця-контрактника, який займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об’єднаних сил.