На Буковине задержали за сбыт оружия офицера ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Черновицкой области разоблачили офицера ВСУ на сбыте военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В рамках реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники отдела защиты национальной государственности УСБУ Украины оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Военного задержали при попытке сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.
Ранее были задокументированы факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможно причастных к сбыту оружия человек.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями СУ ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством военной прокуратуры.
Напомним, в Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.