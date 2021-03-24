На Буковині за добу зафіксували 543 випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 67 545 випадків хвороби. За останню добу 147 осіб одужало, 48 881 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1292 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2842 зразка та 1119 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Додатково

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо

У міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.