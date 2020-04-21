На Буковині виявлено ще 65 випадків COVID-19, загалом уже більше тисячі

ukru
14:22 • 33317 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 120228 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 125835 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 134942 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 149269 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 140765 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 177746 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143284 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149118 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149070 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 101840 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 91890 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 60055 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 90189 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 110116 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 120229 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 125836 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 134944 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 149271 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 140767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 12690 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 25223 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 60039 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109884 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110131 перегляди
Актуальне
На Буковині виявлено ще 65 випадків COVID-19, загалом уже більше тисячі

На Буковині виявлено ще 65 випадків COVID-19, загалом уже більше тисячі

Київ • УНН

 • 13222 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Буковині 21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1053 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

"Сьогодні відбулася онлайн-нарада, яку проводив із з головами обласних державних адміністрацій керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Ішлося про ситуацію з поширенням коронавірусу та нагальні питання регіональної політики. Уже завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям", повідомив очільник області.

За інформацією Осачука, 21 квітня була ухвалена постанова головного санітарного лікаря України, в якій йдеться про заборону відвідування цвинтарів. Кладовища будуть відкриті лише для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути не більше 10 осіб.

Завтра, 22 квітня, відбудеться засідання Уряду. Очікується, що буде ухвалено рішення про продовження карантину до 12 травня.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23