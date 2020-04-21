На Буковині виявлено ще 65 випадків COVID-19, загалом уже більше тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Буковині 21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1053 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
"Сьогодні відбулася онлайн-нарада, яку проводив із з головами обласних державних адміністрацій керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Ішлося про ситуацію з поширенням коронавірусу та нагальні питання регіональної політики. Уже завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям", повідомив очільник області.
За інформацією Осачука, 21 квітня була ухвалена постанова головного санітарного лікаря України, в якій йдеться про заборону відвідування цвинтарів. Кладовища будуть відкриті лише для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути не більше 10 осіб.
Завтра, 22 квітня, відбудеться засідання Уряду. Очікується, що буде ухвалено рішення про продовження карантину до 12 травня.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.