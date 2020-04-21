На Буковине выявили еще 65 случаев COVID-19, в общем уже более тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Буковине 21 апреля официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1053 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
"Сегодня состоялась онлайн-совещание, которое проводил с председателями областных государственных администраций руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Речь шла о ситуации с распространением коронавируса и насущные вопросы региональной политики. Уже завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам", сообщил глава области.
По информации Осачука, 21 апреля было принято постановление главного санитарного врача Украины, в которой говорится о запрете посещения кладбищ. Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут быть не более 10 человек.
Завтра, 22 апреля, состоится заседание Правительства. Ожидается, что будет принято решение о продлении карантина до 12 мая.
Напомним, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.