На Буковині виявили більше 100 нових випадків коронавірусу за добу

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 105 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 615 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 787 випадків хвороби. За останню добу 615 людини одужало, 65 780 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 689 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 763 ПЛР-досліджень та 810 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Додатково

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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