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На Буковині виявили 74 нових випадки коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 9066 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 74 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужали 537 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 74 нових випадки коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 506 випадків хвороби. За останню добу 537 осіб одужало, 71 230 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 725 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 617 ПЛР-досліджень та 152 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 156 000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 184 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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