На Буковині викрили злочинне угруповання, що займалося підробкою паспортів країн Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Чернівецькій області правоохоронці припинили діяльність зловмисників, які зловживаючи довірою громадян, що мали намір працевлаштуватися закордоном, продавали їм фальшиві ID-картки резидентів Угорщини, Румунії та Польщі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Співробітники Слідчого управління та оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області задокументували шахрайську діяльність злочинної групи, до складу якої входили п’ятеро буковинців, віком 34-50 років", - йдеться в повідомлені.
Правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків виготовляли фіктивні внутрішні паспорти громадян Євросоюзу. Підроблені документи вони збували через своїх спільників-підприємців, які надавали громадянам допомогу у працевлаштуванні за межами України.
Таким чином зловмисники продавали фальшиві паспорти під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування і працевлаштування в країнах Європейського Союзу. Співробітники поліції задокументували декілька фактів таких шахрайських дій.
Поліцейські здійснили низку санкціонованих обшуків у помешканнях і транспортних засобах, що належать членам злочинної групи.
У правопорушників вилучено оргтехніку, що використовувалася для підробки документів, підроблені голографічні захисні елементи, чорнову документацію, підроблені ID-картки резидентів Євросоюзу, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу.
Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками частин 1 і 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до вказаної злочинної діяльності.
Нагадаємо, на Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого угруповання, учасники якого займалися незаконним переправленням іноземців через державний кордон з території РФ.