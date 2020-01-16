На Луганщині викрили канал переправлення нелегалів із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого угруповання, учасники якого займалися незаконним переправленням іноземців через державний кордон з території РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що протиправний механізм організували троє мешканців Троїцького району області та кілька росіян. Спільники з Росії підшуковували „клієнтів“ — вихідців із однієї з країн Центральної Азії з підвищеною терористичною загрозою. До нашої країни нелегали потрапляли через Луганщину поза пунктами пропуску, де їх зустрічали зловмисники і супроводжували до кінцевого пункту призначення”, — сказано у повідомленні.
Вартість незаконних послуг становила 400 доларів з кожного “туриста”: половину суми вони платили в Росії, решту ‒ після прибуття в Україну.
Наразі двох учасників нелегальної схеми та чотирьох мігрантів правоохоронці затримали під час чергової спроби перетину державного кордону. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо, правоохоронці блокували на Харківщині канал переправлення нелегалів у Росію, до якого причетні прикордонники та митники.