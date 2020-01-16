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В Луганской области разоблачили канал переправки нелегалов из РФ

Киев • УНН

 • 15820 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Луганской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной группировки, участники которой занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу с территории РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Луганской области разоблачили канал переправки нелегалов из РФ

“Оперативники спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали трое жителей Троицкого района области и несколько россиян. Сообщники из России подыскивали „клиентов“ — выходцев из одной из стран Центральной Азии с повышенной террористической угрозой. В нашу страну нелегалы попадали через Луганскую область вне пунктов пропуска, где их встречали злоумышленники и сопровождали до конечного пункта назначения”, — говорится в сообщении.

Стоимость незаконных услуг составляла 400 долларов с каждого “туриста”: половину суммы они платили в России, остальные — по прибытии в Украину.

Сейчас двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Напомним, правоохранители блокировали в Харьковской области канал переправки нелегалов в Россию, к которому причастны пограничники и таможенники.

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