На Буковине разоблачили преступную группировку, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Черновицкой области правоохранители прекратили деятельность злоумышленников, которые злоупотребляя доверием граждан, намеревавшихся трудоустроиться за рубежом, продавали им фальшивые ID-карты резидентов Венгрии, Румынии и Польши. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сотрудники Следственного управления и оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области задокументировали мошенническую деятельность преступной группы, в состав которой входили пятеро буковинцев в возрасте 34-50 лет", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что двое мужчин изготавливали фиктивные внутренние паспорта граждан Евросоюза. Поддельные документы они сбывали через своих сообщников-предпринимателей, которые предоставляли гражданам помощь в трудоустройстве за пределами Украины.
Таким образом злоумышленники продавали фальшивые паспорта под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство в странах Европейского Союза. Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов таких мошеннических действий.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков в помещениях и транспортных средствах, принадлежащих членам преступной группы.
У правонарушителей изъята оргтехника, использовавшаяся для подделки документов, поддельные голографические защитные элементы, черновая документация, поддельные ID-карты резидентов Евросоюза, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.
В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам частей 1 и 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к указанной преступной деятельности.
Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной группировки, участники которой занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу с территории РФ.