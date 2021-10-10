На Буковині чоловік у лісі шукав історичні цінності і підірвався на артилерійському снаряді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Буковині чоловік у лісі підірвався на артилерійському снаряді минулих війн і загинув. Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернівецької області, передає УНН.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від 48-річного жителя міста Рівного про те, що в лісі, неподалік села Добринівці, знайомий загинув від вибуху невідомого предмету.
Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного приїхав до Чернівецької області у пошуках історичних цінностей. У лісі він натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому.
“За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з відміткою „Нещасний випадок“ Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Харкові чоловік після сварки зі знайомим поклав на колесо його автівки гранату.