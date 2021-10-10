На Буковине мужчина в лесу искал исторические ценности и подорвался на артиллерийском снаряде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На Буковине мужчина в лесу подорвался на артиллерийском снаряде прошлых войн и погиб. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Черновицкой области, передает УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ровно о том, что в лесу, близ села Добриновцы, его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.
Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ровно приехал в Черновицкой области в поисках исторических ценностей. В лесу он наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем.
"По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним
В Харькове мужчина после ссоры со знакомым положил на колесо его машины гранату.