Підклав гранату в машину: в Харкові чоловік хотів підірвати знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Харкові чоловік після сварки зі знайомим поклав на колесо його автівки предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію.
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"25 вересня приблизно о 19:40 ... надійшло повідомлення про те, що біля ресторану по вулиці Люсинській на колесі автівки, яка належить 31-річному харків’янину, виявлено предмет, зовні схожий на бойову гранату", — ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними поліції, 31-річний власник автівки ввечері приїхав до ресторану на зустріч з 40-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка. Зловмисник вийшов із ресторану та поклав на колесо автівки знайомого предмет, схожий на гранату "РГД-5".
На місці події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження.
40-річного чоловіка затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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