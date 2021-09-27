Подложил гранату в машину: в Харькове мужчина хотел подорвать знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Харькове мужчина после ссоры со знакомым положил на колесо его машины предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Цитата
"25 сентября примерно в 19:40 ... поступило сообщение о том, что у ресторана по улице Люсинской на колесе автомобиля, принадлежащего 31-летнему харьковчанину, обнаружен предмет, внешне похожий на боевую гранату", — говорится в сообщении.
Детали
По данным полиции, 31-летний владелец автомобиля вечером приехал в ресторан на встречу с 40-летним знакомым. Между мужчинами возникла ссора. Злоумышленник вышел из ресторана и положил на колесо автомобиля знакомого предмет, похожий на гранату "РГД-5".
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.
40-летнего мужчину задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В автомобиле взорвалась страйкбольная граната: водитель пострадал