В автівці вибухнула страйкбольна граната: водій постраждав

Деталі

Як повідомляється, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. Поліція отримала повідомлення про це сьогодні, 2 вересня, близько 12-ї.

Зазначається, що на місці події по вулиці Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

З місця події було вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Додамо

Наразі водія доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо

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