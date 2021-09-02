В автівці вибухнула страйкбольна граната: водій постраждав
Київ • УНН
КИЇВ.2 вересня. УНН. У Дніпрі внаслідок вибуху страйкбольної гранати 36-річний водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліції Дніпропетровської області.
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Як повідомляється, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. Поліція отримала повідомлення про це сьогодні, 2 вересня, близько 12-ї.
Зазначається, що на місці події по вулиці Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
З місця події було вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.
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Наразі водія доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
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