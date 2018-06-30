На Буковині через загрозу підтоплення перекрили рух через міст

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У селі Маршинці в Чернівецькій області проїзд через міст перекрили через суттєве підвищення рівня води на річці Прут. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

"За прогнозами синоптиків, на річці Прут очікується суттєве підвищення рівня води. Зокрема, в районі міста Новоселиця вода вже піднялася на 2,5 метра. Пік підвищення рівня води очікують у ніч проти неділі, 1-го липня", - повідомили у поліції.

За даними правоохронців, цієї ночі вода може піднятися до 3,5 метрів.

"У зв’язку з цим проїзд через міст у селі Маршинці призупинено о 19-тій годині 30-го червня. Перекриття руху через міст і публічну безпеку наразі забезпечують групи реагування патрульної поліції Новоселицького відділення поліції", - додали у поліції.

Про відновлення руху на вказаній ділянці буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, роботу Дністровського водосховища відкорегували через паводки.

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