На будівництво доріг Миколаївщина отримає 1 млрд грн - П.Порошенко
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. На будівництво доріг у Миколаївській області з бюджету виділили 1 млрд грн. Про це заявив Президент України Петро Порошенко сьогодні у Миколаївській ОДА, передає кореспондент УНН.
За словами П.Порошенко спочатку планували в бюджеті на 2017 рік виділити 17 млрд грн на будівництво доріг у чотирьох областях України. Проте заклали в бюджет 30 млрд грн на дороги для всієї країни.
Зокрема, Миколаївська область отримає 1 млрд грн для будівництва не лише центральних, але й сільських доріг.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко вручив ордери на квартири учасникам АТО у Миколаєві.