На строительство дорог Николаевская область получит 1 млрд грн - П.Порошенко
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. На строительство дорог в Николаевской области из бюджета выделили 1 млрд грн. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Николаевской ОГА, передает корреспондент УНН.
По словам П.Порошенко изначально планировали в бюджете на 2017 год выделить 17 млрд грн на строительство дорог в четырех областях Украины. Однако заложили в бюджет 30 млрд грн на дороги для всей страны.
В частности, Николаевская область получит 1 млрд грн для строительства не только центральных, но и сельских дорог.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко вручил ордера на квартиры участникам АТО в Николаеве.