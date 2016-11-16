На будівельника у Львові впав кран на новобудові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні у Львові, у Сихівському районі міста, на новобудові на вулиці К.Мікльоша будівельний кран впав на чоловіка. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, повідомляє УНН.
61-річного чоловіка, який зареєстрований у с. Мальчиці Яворівського району, шпиталізували у 8-у міську клінічну лікарню. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, спинномозкова травма, лівобічний пневмоторакс, закритий перелом лівої плечової кістки, тупа травма живота. Будівельник у вкрай важкому стані.
Причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку.