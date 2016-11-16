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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20199 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 39311 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64846 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 135841 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 199140 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190469 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211259 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196839 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152190 перегляди

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На будівельника у Львові впав кран на новобудові

На будівельника у Львові впав кран на новобудові

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні у Львові, у Сихівському районі міста, на новобудові на вулиці К.Мікльоша будівельний кран впав на чоловіка. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, повідомляє УНН.

61-річного чоловіка, який зареєстрований у с. Мальчиці Яворівського району, шпиталізували у 8-у міську клінічну лікарню. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, спинномозкова травма, лівобічний пневмоторакс, закритий перелом лівої плечової кістки, тупа травма живота. Будівельник у вкрай важкому стані.

Причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку.

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