На строителя во Львове упал кран на новостройке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня во Львове, в Сиховском районе города, на новостройке по улице К.Миклеша строительный кран упал на мужчину. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, сообщает УНН.
61-летнего мужчину, который зарегистрирован в с. Мальчицы Яворовского района, госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, спинномозговая травма, левосторонний пневмоторакс, закрытый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота. Строитель в крайне тяжелом состоянии.
Причины происшествия выясняются. Проводят доследственную проверку.