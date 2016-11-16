На строителя во Львове упал кран на новостройке

61-летнего мужчину, который зарегистрирован в с. Мальчицы Яворовского района, госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, спинномозговая травма, левосторонний пневмоторакс, закрытый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота. Строитель в крайне тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются. Проводят доследственную проверку.