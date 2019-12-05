На базі ВМС США Перл-Харбор сталася стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Невідомий відкрив вогонь в середу на верфі на території бази ВМС США Перл-Харбор, три людини отримали поранення, зловмисник застрелився. Про це повідомив місцевий телеканал Hawaii News, передає УНН.
За попередніми даними, всі постраждалі є цивільними особами. Двоє з них у важкому стані.
База знаходиться недалеко від міста Гонолулу (штат Гаваї). Через події доступ на її територію був закритий. Зараз він знову відкритий.
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Нагадаємо, у штаті Вашингтон біля будівлі школи сталася стрілянина, є постраждалі.