На базе ВМС США Перл-Харбор произошла перестрелка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Неизвестный открыл огонь в среду на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, три человека получили ранения, злоумышленник застрелился. Об этом сообщил местный телеканал Hawaii News, передает УНН.
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.
База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за событий доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт.
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Напомним, в штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба, есть пострадавшие.