Стрілянина у столичному ресторані: з’явились подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві під час стрілянини у ресторані на вулиці Антоновича - одна людина отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича та здійснили декілька пострілів у стелю. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські та лікарі”, -йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що між декількома невідомими особами та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив декілька пострілів у стелю ресторану, і нападники втекли на іномарці.
“Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та їх затримання. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — сказав начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.
Також повідомляється,що постраждалому надали медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше УНН повідомив, що в одному з закладів харчування Києва сталася стрілянина.