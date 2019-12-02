У Києві сталася стрілянина в кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В одному із закладів Києва сталася стрілянина. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП Києва.
У поліції підтвердили інформацію про стрілянину в одному з закладів Києва, що розташований за адресою Антоновича, 88.
Деталі наразі не розголошуються, на місці працює оперативна група.
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Проте очевидці у соцмережах повідомляють, що під час стрілянини одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, у Києві через стрілянину в центрі міста була вбита дитина.