У штаті Вашингтон біля будівлі школи сталася стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Щонайменше двоє людей постраждали у вівторок в результаті стрілянини біля початкової школи в місті Ванкувер американського штату Вашингтон. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті офісу шерифа округу Кларк, передає УНН.
Постраждалі були доставлені в лікарню, про їх стан наразі нічого невідомо.
Поліція встановила особу нападника і почала переслідування, під час якого підозрюваний покінчив життя самогубством.
Ряд прилеглих вулиць наразі перекрито для проведення розслідування.
За даними місцевої газети The Columbian, інцидент стався на автомобільній стоянці біля будівлі школи в другій половині дня, коли заняття вже закінчилися.
Нагадаємо, у середині листопада у Каліфорнії (США) 16-річний юнак відкрив вогонь в приміщенні школи. Він поранив п’ятьох учнів. Двоє з них згодом померли. Сам нападник після нападу вистрілив собі в голову, після чого знаходився в лікарні, доки не помер. Представники правоохоронних органів відзначали, що юнак ретельно спланував напад.
Пізніше на шкільному футбольному матчі в США відбулась інша стрілянина.