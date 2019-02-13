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На алеї Героїв Небесної Сотні проводять слідчі експерименти

На алеї Героїв Небесної Сотні проводять слідчі експерименти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. На алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура впродовж останніх двох днів проводить слідчі експерименти, відтак роботи зі спорудження Меморіалу наразі припинено. Про це журналісту УНН повідомила заступник гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Оксана Моргун.

“Два останні дні проводяться слідчі експерименти Генеральною прокуратурою. Тому підрядник сприяє виконанню цих слідчих експериментів, виконує демонтаж будівельного паркану втих місцях, де він може заважати. Тому на будівельному майданчику ніяких робіт не виконуються”, - зазначила Моргун.

Вона також додала, що наразі очікується графік подальшого проведення слідчих експериментів узгоджений з адвокатами потерпілих.

Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.

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