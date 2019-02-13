На аллее Героев Небесной Сотни проводят следственные эксперименты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура в течение последних двух дней проводит следственные эксперименты, соответсвенно работы по сооружению Мемориала пока приостановлено. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель гендиректора по строительству Национального музея Революции достоинства Оксана Моргун.
"Два последних дня проводятся следственные эксперименты Генеральной прокуратурой. Поэтому подрядчик способствует выполнению этих следственных экспериментов, выполняет демонтаж строительного забора в тех местах, где он может мешать. Поэтому на строительной площадке никаких работ не выполняются ", - отметила Моргун.
Она также добавила, что сейчас ожидается график дальнейшего проведения следственных экспериментов согласованный с адвокатами потерпевших.
Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.