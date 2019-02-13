На аллее Героев Небесной Сотни проводят следственные эксперименты

"Два последних дня проводятся следственные эксперименты Генеральной прокуратурой. Поэтому подрядчик способствует выполнению этих следственных экспериментов, выполняет демонтаж строительного забора в тех местах, где он может мешать. Поэтому на строительной площадке никаких работ не выполняются ", - отметила Моргун.



Она также добавила, что сейчас ожидается график дальнейшего проведения следственных экспериментов согласованный с адвокатами потерпевших.



Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.