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Н.Савченко заявила, що СБУ не ділиться з нею інформацією щодо полонених

Н.Савченко заявила, що СБУ не ділиться з нею інформацією щодо полонених

Київ • УНН

 • 6549 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що Служба безпеки України “не ділиться” з нею інформацією щодо полонених. Про це вона сказала під час розмови з журналістами в кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

“Я надаю інформацію (щодо полонених — ред.), яка в мене є, СБУ, я не приховую від них нічого. Служба безпеки зі мною інформацією не ділиться”, — зазначила Н.Савченко.

Нагадаємо, Н.Савченко заявила, що контактує в письмовому режимі з усіма сторонами в процесі коригування списків полонених.

Як повідомляв УНН, Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених.

Українські Національні Новини

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