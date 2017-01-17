Н.Савченко заявила, що СБУ не ділиться з нею інформацією щодо полонених

“Я надаю інформацію (щодо полонених — ред.), яка в мене є, СБУ, я не приховую від них нічого. Служба безпеки зі мною інформацією не ділиться”, — зазначила Н.Савченко.

Нагадаємо, Н.Савченко заявила, що контактує в письмовому режимі з усіма сторонами в процесі коригування списків полонених.

Як повідомляв УНН, Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених.