Н.Савченко заявила, що СБУ не ділиться з нею інформацією щодо полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що Служба безпеки України “не ділиться” з нею інформацією щодо полонених. Про це вона сказала під час розмови з журналістами в кулуарах Верховної Ради, передає УНН.
“Я надаю інформацію (щодо полонених — ред.), яка в мене є, СБУ, я не приховую від них нічого. Служба безпеки зі мною інформацією не ділиться”, — зазначила Н.Савченко.
Нагадаємо, Н.Савченко заявила, що контактує в письмовому режимі з усіма сторонами в процесі коригування списків полонених.
Як повідомляв УНН, Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених.