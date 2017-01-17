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Н.Савченко заявила, что СБУ не делится с ней информацией о пленных

Н.Савченко заявила, что СБУ не делится с ней информацией о пленных

Киев • УНН

 • 6548 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Служба безопасности Украины "не делится" с ней информацией о пленных. Об этом она сказала в беседе с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

"Я предоставляю информацию (относительно пленных - ред.), которая у меня есть, СБУ, я не скрываю от них ничего. Служба безопасности со мной информацией не делится", - отметила Н.Савченко.

Напомним, Н.Савченко заявила, что контактирует в письменном режиме со всеми сторонами в процессе корректировки списков пленных.

Как сообщал УНН, Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных.

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