Н.Савченко заявила, что СБУ не делится с ней информацией о пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Служба безопасности Украины "не делится" с ней информацией о пленных. Об этом она сказала в беседе с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.
"Я предоставляю информацию (относительно пленных - ред.), которая у меня есть, СБУ, я не скрываю от них ничего. Служба безопасности со мной информацией не делится", - отметила Н.Савченко.
Напомним, Н.Савченко заявила, что контактирует в письменном режиме со всеми сторонами в процессе корректировки списков пленных.
Как сообщал УНН, Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных.