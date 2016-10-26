Н.Савченко закликала нардепів приїхати на суд С.Клиха та М.Карпюка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат Надія Савченко закликала народних депутатів приїхати на суд Станіслава Клиха та Миколи Карпюка. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, 26 жовтня, у Верховному суді РФ слухання апеляції на вирок українцям, Карпюку Миколі і Клиху Станіслав. По собі знаю як важливо коли в залі „суду“, де ти сидить у клітці, присутні українці. Коли є кому вигукнути: „Слава Україні!“ і почути у відповідь: „Героям слава!“. І тоді розумієш, що тебе не кинули свої і боротьба продовжується і з’являються сили”, — зазначила Н.Савченко.
Н.Савченко також закликала нардепів ВР та ЗМІ, що мають акредитацію, їхати і висвітлювати "це судилище над Україною".
“Микола Карпюк попередив, що по етапу він не поїде. І я розумію, що людина такої волі, як він, Росії не скориться. Тому для мене важливо бути там. Підтримати хоча б присутністю. Дати зрозуміти, що Українці своїх не кидають!”, — наголосила Н.Савченко.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко приїхала в Москву, де сьогодні Верховний суд РФ розгляне апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.