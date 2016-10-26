Н.Савченко призвала нардепов приехать на суд С.Клиха и Н.Карпюка

"Сегодня, 26 октября, в Верховном суде РФ слушания апелляции на приговор украинцам, Карпюку Николаю и Клиху Станиславу. По себе знаю как важно когда в зале "суда", где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы. Когда есть кому крикнуть: "Слава Украине!" И услышать в ответ: "Героям слава!". И тогда понимаешь, что тебя не бросили свои и борьба продолжается и появляются силы ", - отметила Н.Савченко

Н.Савченко также призвала нардепов ВР и СМИ, имеющих аккредитацию, ехать и освещать "это судилище над Украиной".

"Николай Карпюк предупредил, что по этапу он не поедет. И я понимаю, что человек такой свободы, как он, России не покорится. Поэтому для меня важно быть там. Поддержать хотя бы присутствием. Дать понять, что Украинцы своих не бросают! ", - подчеркнула Н.Савченко.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву, где сегодня Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.