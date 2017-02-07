Н.Саркозі постане перед судом у справі про фінансування виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Екс-президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році, коли він програв вибори Франсуа Олланду, передає УНН з посиланням на ВВС.
Слідство підозрює, що його партія Союз за народний рух (UMP) підробила документи, щоб приховати перевищення допустимих витрат приблизно на 18 млн євро під час президентської кампанії в 2012 році. Колишній французький президент не раз заявляв, що він не знав про перевищення ліміту передвиборних витрат, встановленого в той час на рівні в 22,5 млн євро.
Крім Н.Саркозі, в фальсифікації звітності підозрюються ще 13 осіб, серед яких колишні функціонери UMP.
Розслідування у справі про перевищення допустимих витрат на передвиборну кампанію, відомому як справа "Бігмаліон", було розпочато в 2014 році.
За версією слідства, махінації з документами, які допомогли приховати додаткові витрати, проводилися через рекламну фірму "Бігмаліон".
Н.Саркозі в 2012 році програв вибори, тоді президентом став соціаліст Франсуа Олланд. У 2016 році Н.Саркозі хотів знову висуватися в президенти, але програв праймеріз.
Нагадаємо, Ф.Фійон заявив, що продовжить боротьбу за посаду президента Франції.