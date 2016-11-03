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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25525 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 53128 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 203422 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191849 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197112 перегляди

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Н.Микольська: парламент підтримав український фріланс

Н.Микольська: парламент підтримав український фріланс

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект 4496 про усунення адміністративних бар’єрів при експорті послуг для сприяння розвитку ІТ та інших креативних експортно-імпортних опреацій. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

Законопроект 4496 надасть експортерам послуг можливість укладати контракти не лише в письмовій, а й в електронній формі.

Також законопроект дозволить підписувати рахунок (інвойс) електронним підписом. Законопроект закріпить заборону банкам вимагати переклад документів на українську мову, у разі якщо вони оформлені англійською.

“Одночасно з просуванням українського експорту за кордоном та разробкою Національної експортної стратегії, ми повинні відповідально виконувати домашню роботу. Законопроект 4496 — це якраз і є таке важливе домашнє завдання. Він значно спрощує експорт послуг та підтримує фрілансерів України”, — прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

Українські Національні Новини

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