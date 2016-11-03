Н.Микольська: парламент підтримав український фріланс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект 4496 про усунення адміністративних бар’єрів при експорті послуг для сприяння розвитку ІТ та інших креативних експортно-імпортних опреацій. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.
Законопроект 4496 надасть експортерам послуг можливість укладати контракти не лише в письмовій, а й в електронній формі.
Також законопроект дозволить підписувати рахунок (інвойс) електронним підписом. Законопроект закріпить заборону банкам вимагати переклад документів на українську мову, у разі якщо вони оформлені англійською.
“Одночасно з просуванням українського експорту за кордоном та разробкою Національної експортної стратегії, ми повинні відповідально виконувати домашню роботу. Законопроект 4496 — це якраз і є таке важливе домашнє завдання. Він значно спрощує експорт послуг та підтримує фрілансерів України”, — прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.