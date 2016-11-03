Н.Микольская: Парламент поддержал украинский фриланс

Законопроект 4496 предоставит экспортерам услуг возможность заключать контракты не только в письменной, но и в электронной форме.

Также законопроект позволит подписывать счет (инвойс) электронной подписью. Законопроект закрепит запрет банкам требовать перевод документов на украинский язык, в случае если они оформлены на английском.

"Одновременно с продвижением украинского экспорта за рубежом и разработкой Национальной экспортной стратегии, мы должны ответственно выполнять домашнюю работу. Законопроект 4496 - это как раз и есть такое важное домашнее задание. Он значительно упрощает экспорт услуг и поддерживает фрилансеров Украины", - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.