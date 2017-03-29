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Н.Корчак не виключила, що Держспецзв’язку дали вказівку зупинити роботу реєстру е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова Національного агенства із запобігання корупції Наталія Корчак не виключає, що системний адміністратор Держспецзв'язку отримав вказівку зупинити роботу системи. Про це вона заявила журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.

“Я не виключаю, що, можливо, Держспецзв’язку дали вказівку (зупинити реєстр — ред.), тобто системному адміністратору, але я розумію, що і системний адміністратор цього реєстру боїться, він боїться щось у ньому тронути, тому що це живий організм”, — сказала Н.Корчак.

Вона зазначила що реєстр е-декларацій потребує модернізації, слід написати для нього нову програму, побудувати центр обробки даних.

Н.Корчак розповіла, що в разі коли чиновник намагався подати декларацію, але у нього не вийшло через збій системи, це є поважною причиною, яка буде врахована НАЗК, і адмінстягнення на такого чиновника накладатися не будуть.

Н.Корчак підкреслила, що наразі реєстр працює і декларації подавати можна.

“Подивіться, сервер працює, а та вказівка, де написано, що тимчасово недоступний, пов’язана з тим, що зараз обмежено доступ до публічних декларацій, бо це є навантаженням на систему”, — уточнила вона.

Нагадаємо, Н.Корчак заявила, що за роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор.

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