Н.Корчак не виключила, що Держспецзв’язку дали вказівку зупинити роботу реєстру е-декларацій

“Я не виключаю, що, можливо, Держспецзв’язку дали вказівку (зупинити реєстр — ред.), тобто системному адміністратору, але я розумію, що і системний адміністратор цього реєстру боїться, він боїться щось у ньому тронути, тому що це живий організм”, — сказала Н.Корчак.

Вона зазначила що реєстр е-декларацій потребує модернізації, слід написати для нього нову програму, побудувати центр обробки даних.

Н.Корчак розповіла, що в разі коли чиновник намагався подати декларацію, але у нього не вийшло через збій системи, це є поважною причиною, яка буде врахована НАЗК, і адмінстягнення на такого чиновника накладатися не будуть.

Н.Корчак підкреслила, що наразі реєстр працює і декларації подавати можна.

“Подивіться, сервер працює, а та вказівка, де написано, що тимчасово недоступний, пов’язана з тим, що зараз обмежено доступ до публічних декларацій, бо це є навантаженням на систему”, — уточнила вона.

Нагадаємо, Н.Корчак заявила, що за роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор.