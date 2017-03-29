Н.Корчак не исключила, что Госспецсвязи дали указание остановить работу реестра е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак не исключает, что системный администратор Госспецсвязи получил указание остановить работу системы. Об этом она заявила журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.
"Я не исключаю, что, возможно, Госспецсвязи дали указание (остановить реестр - ред.), То есть системному администратору, но я понимаю, что и системный администратор этого реестра боится, он боится что-то в нем тронуть, потому что это живой организм", - сказала Н.Корчак.
Она отметила что реестр е-деклараций нуждается в модернизации, следует написать для него новую программу, построить центр обработки данных.
Н.Корчак рассказала, что в случае, если чиновник пытался подать декларацию, но у него не получилось из-за сбоя системы, это является уважительной причиной, и будет учтено НАПК, и админвзыскания на такого чиновника налагаться не будут.
Н.Корчак подчеркнула, что сейчас реестр работает и декларации подавать можно.
"Посмотрите, сервер работает, а и указание, где написано, что временно недоступен, связано с тем, что сейчас ограничен доступ к публичным деклараций, поскольку это нагрузка на систему", - уточнила она.
Напомним, Н.Корчак заявила, что за работу реестра е-декларирования отвечает системный администратор.