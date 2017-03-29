Н.Корчак не исключила, что Госспецсвязи дали указание остановить работу реестра е-деклараций

"Я не исключаю, что, возможно, Госспецсвязи дали указание (остановить реестр - ред.), То есть системному администратору, но я понимаю, что и системный администратор этого реестра боится, он боится что-то в нем тронуть, потому что это живой организм", - сказала Н.Корчак.

Она отметила что реестр е-деклараций нуждается в модернизации, следует написать для него новую программу, построить центр обработки данных.

Н.Корчак рассказала, что в случае, если чиновник пытался подать декларацию, но у него не получилось из-за сбоя системы, это является уважительной причиной, и будет учтено НАПК, и админвзыскания на такого чиновника налагаться не будут.

Н.Корчак подчеркнула, что сейчас реестр работает и декларации подавать можно.

"Посмотрите, сервер работает, а и указание, где написано, что временно недоступен, связано с тем, что сейчас ограничен доступ к публичным деклараций, поскольку это нагрузка на систему", - уточнила она.

Напомним, Н.Корчак заявила, что за работу реестра е-декларирования отвечает системный администратор.