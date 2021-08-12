МЗС закликало українців негайно виїхати з Афганістану через ситуацію у країні та стрімкий наступ талібів

Деталі

“У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Ісламській Республіці Афганістан, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, — негайно залишити її територію”, — зазначили українські дипломати.

У МЗС також зазначили, що: “У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан (телефон „гарячої лінії“: +992 900006520, електронна адреса: [email protected]) або на цілодобову „гарячу лінію“ МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected]”.

Контекст

Рух “Талібан” зайняв Кандагар, друге за величиною місто Афганістану. Перед цим урядові сили підтвердили захоплення міста Газні, що знаходиться на шляху до Кандагару.

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану. Майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз знаходиться під контролем “Талібану”.