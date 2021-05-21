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The Guardian

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МЗС викликало посла Португалії через відмову країни згадувати депортацію татар у заяві ЄС про Крим

Київ • УНН

 • 17493 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. До Міністерства закордонних справ України викликали посла Португалії Антоніу Машаду через звістку про те, що Лісабон заблокував згадку про 77-у річницю депортацію кримських татар у заяві ЄС в ОБСЄ щодо тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому МЗС 20 травня, передає УНН.

МЗС викликало посла Португалії через відмову країни згадувати депортацію татар у заяві ЄС про Крим

Цитата:

“20 травня посол Португалії в Україні Антоніу Машаду був запрошений до Міністерства закордонних справ України з метою обговорення позиції Португалії у контексті підготовки заяви Євросоюзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму”, — повідомили в МЗС.

Деталі

Зазначається, що під час бесіди перша заступниця міністра Еміне Джапарова детально поінформувала посла про трагічні події 1944 року, коли безневинні представники кримських татар зазнали насильницької депортації, організованої радянським тоталітарним режимом.

Як наголосила Джапарова, на жаль, сьогодні в найгірших традиціях Радянського Союзу російська окупаційна адміністрація продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини.

Перша заступниця також висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини, зазначають в МЗС.

Зі свого боку посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, Антоніу Машаду відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв, повідомили у дипвідомстві.

Контекст

Напередодні журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив у Twitter, що Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яка буде зроблена ЄС в ОБСЄ. Зі слів журналіста, у попередніх заявах завжди згадувалися події 18-20 травня 1944 року.

Довідково

18 травня уся Україна відзначала День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У цей день 1944 року розпочалася депортація кримських татар з рідних місць, яка тривала до початку червня.За даними радянських органів влади, з Криму було депортовано 183 144 тисячі кримських татар; за татарськими джерелами — 228 500, з яких упродовж лише першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб. Людям на збори давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар. Майно конфісковувала влада. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина — до ГУЛАГу, ще частина — для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.

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