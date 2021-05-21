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МИД вызвал посла Португалии из-за отказа страны вспоминать депортацию татар в заявлении ЕС о Крыме

Киев • УНН

 • 17493 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Португалии Антониу Машаду из-за информации о том, что Лиссабон заблокировал упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении ЕС в ОБСЕ относительно временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в комментарии, опубликованном МИД 20 мая, передает УНН.

МИД вызвал посла Португалии из-за отказа страны вспоминать депортацию татар в заявлении ЕС о Крыме

Цитата:

"20 мая посол Португалии в Украине Антониу Машаду был приглашен в Министерство иностранных дел Украины с целью обсуждения позиции Португалии в контексте подготовки заявления Евросоюза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - сообщили в МИД.

Детали

Отмечается, что во время беседы первая заместитель министра Эмине Джапарова подробно проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда невинные представители крымских татар подверглись насильственной депортации, организованной советским тоталитарным режимом.

Как отметила Джапарова, к сожалению, сегодня в худших традициях Советского Союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека.

Первый заместитель также выразила надежду, что Португалия как сейчас председательствующее в ЕС государство и впредь будет оставаться сознательной относительно важности почтения Евросоюзом как сообществом ценностей и демократии памяти жертв советского тоталитарного режима и современности, а также остро осуждать такие преступления, отмечают в МИД.

Со своей стороны посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Антониу Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также почтения памяти жертв, сообщили в дипведомстве.

Контекст

Накануне журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которая будет сделана ЕС в ОБСЕ. По словам журналиста, в предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года.

Справка

18 мая вся Украина отмечала День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день 1944 года началась депортация крымских татар из родных мест, которая продолжалась до начала июня. По данным советских органов власти, из Крыма были депортированы 183 144 крымских татар, за татарскими источникам - 228 500, из которых в течение только первого полтора года умерло около 110 000 человек. Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Имущество конфисковала власть. Большинство депортированных были направлены на спецпоселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, еще часть - для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

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