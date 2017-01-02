МЗС Великої Британії попередило про можливі нові атаки в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. МЗС Великобританії попередило підданих Сполученого Королівства, які планують поїхати в Туреччину, про можливі нові теракти в цій країні. Про це йдеться в туристичних рекомендаціях МЗС країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Існує підвищена загроза терактів на об’єктах авіаційної галузі в Туреччині”, — сказали в британському МЗС.
Незважаючи на успішні дії турецьких правоохоронних органів щодо запобігання терактів, “можливі подальші напади, які можуть бути небезпечними”, — повідомило відомство.
Нападам також можуть відбутися на урядові установи та цивільне населення. Деякі атаки можуть бути націлені проти західних інтересів і туристів західних держав, особливо у великих містах, підкреслили у зовнішньополітичному відомстві Сполученого Королівства.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч невідомий вчинив напад на нічний клуб Reіna в стамбульському районі Ортакей. Загинули 39 осіб, 16 з них — іноземці. Серед жертв теракту є громадяни Росії, Саудівської Аравії, Марокко, Лівану, Йорданії, Лівії та Ізраїлю.