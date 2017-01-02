МИД Великобритании предупредил о возможных новых атаках в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. МИД Великобритании предупредил подданных Соединенного Королевства, которые планируют поехать в Турцию, о возможных новых терактах в этой стране. Об этом говорится в туристических рекомендациях МИД страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Существует повышенная угроза терактов на объектах авиационной отрасли в Турции", - сказали в британском МИД.
Несмотря на успешные действия турецких правоохранительных органов по предотвращению терактов, "возможные дальнейшие нападения, которые могут быть опасными", - сообщило ведомство.
Нападениям также могут произойти на правительственные учреждения и гражданское население. Некоторые атаки могут быть нацелены против западных интересов и туристов западных государств, особенно в крупных городах, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reиna в стамбульском районе Ортакей. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Среди жертв теракта есть граждане России, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.