МЗС Угорщини висловило жаль щодо блокування Нідерландами виконання Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив жаль щодо блокування Нідерландами виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Про це повідомила начальник управління зв’язків зі ЗМІ Міністерства закордонних справ Олена Ващенко у Twitter, передає УНН.
"Шкодуємо, що Нідерланди досі блокують виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - процитувала голову МЗС Угорщини П.Сійярто представник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером обговорили ситуацію довкола ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.