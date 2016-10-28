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МЗС Угорщини висловило жаль щодо блокування Нідерландами виконання Угоди про асоціацію

МЗС Угорщини висловило жаль щодо блокування Нідерландами виконання Угоди про асоціацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив жаль щодо блокування Нідерландами виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Про це повідомила начальник управління зв’язків зі ЗМІ Міністерства закордонних справ Олена Ващенко у Twitter, передає УНН.

"Шкодуємо, що Нідерланди досі блокують виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - процитувала голову МЗС Угорщини П.Сійярто представник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером обговорили ситуацію довкола ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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