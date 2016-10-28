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15 марта, 19:03 • 116252 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169880 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139986 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132282 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113919 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106103 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101910 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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МИД Венгрии выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации

МИД Венгрии выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации

Киев • УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщила начальник управления по связям со СМИ Министерства иностранных дел Елена Ващенко в Twitter, передает УНН.

"Сожалеем, что Нидерланды до сих пор блокируют выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - процитировала главу МИД Венгрии П.Сийярто представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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