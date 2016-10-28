МИД Венгрии выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации

"Сожалеем, что Нидерланды до сих пор блокируют выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - процитировала главу МИД Венгрии П.Сийярто представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.