МИД Венгрии выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление по поводу блокировки Нидерландами выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщила начальник управления по связям со СМИ Министерства иностранных дел Елена Ващенко в Twitter, передает УНН.
"Сожалеем, что Нидерланды до сих пор блокируют выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - процитировала главу МИД Венгрии П.Сийярто представитель украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.