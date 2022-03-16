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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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МЗС Туреччини: анексія Криму суперечить міжнародному праву

МЗС Туреччини: анексія Криму суперечить міжнародному праву

Київ • УНН

 • 158302 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві Закордонних Справ Туреччини висловили підтримку Україні пад час 8-мої річниці анексії Криму та заявли, що це суперечить міжнародному праву. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Туреччини.

Цитата

"Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цей акт, який є явним порушенням міжнародного права.

Ми продовжуватимемо уважно стежити за подіями в Криму, зокрема за ситуацією кримськотатарських турків, які є одними з основних складових півострова.

З цієї нагоди ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, стратегічного партнера Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС Туреччини.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Співрозмовники обговорили шляхи активізації мирного діалогу на тлі російського вторгнення в Україну,

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