МЗС Туреччини: анексія Криму суперечить міжнародному праву
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві Закордонних Справ Туреччини висловили підтримку Україні пад час 8-мої річниці анексії Криму та заявли, що це суперечить міжнародному праву. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Туреччини.
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"Туреччина та міжнародне співтовариство не визнають цей акт, який є явним порушенням міжнародного права.
Ми продовжуватимемо уважно стежити за подіями в Криму, зокрема за ситуацією кримськотатарських турків, які є одними з основних складових півострова.
З цієї нагоди ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, стратегічного партнера Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС Туреччини.
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