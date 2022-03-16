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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Турции: аннексия Крыма противоречит международному праву

МИД Турции: аннексия Крыма противоречит международному праву

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Турции выразили поддержку Украине в ходе 8-й годовщины аннексии Крыма и заявили, что это противоречит международному праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Турции.

Цитата

"Турция и международное сообщество не признают этот акт, который является явным нарушением международного права.

Мы будем продолжать внимательно следить за событиями в Крыму, в частности за ситуацией крымскотатарских турков, которые являются одними из основных жителей полуострова.

По этому случаю мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегического партнера Турции", - говорится в сообщении МИД Турции.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседники обсудили пути активизации мирного диалога на фоне российского вторжения в Украину,

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