МИД Турции: аннексия Крыма противоречит международному праву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Турции выразили поддержку Украине в ходе 8-й годовщины аннексии Крыма и заявили, что это противоречит международному праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Турции.
Цитата
"Турция и международное сообщество не признают этот акт, который является явным нарушением международного права.
Мы будем продолжать внимательно следить за событиями в Крыму, в частности за ситуацией крымскотатарских турков, которые являются одними из основных жителей полуострова.
По этому случаю мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегического партнера Турции", - говорится в сообщении МИД Турции.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседники обсудили пути активизации мирного диалога на фоне российского вторжения в Украину,