МЗС: сьогодні ЮНЕСКО виповнився 71 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні, 16 листопада виповнюється 71 рік з дня створення ЮНЕСКО — спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй, місія якої полягає у тому, щоб сприяти зміцненню миру і безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки і культури. Про це УНН повідомили у перс-службі МЗС.
“16 листопада виповнюється 71 рік з дня створення ЮНЕСКО — спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй ”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що станом на сьогодні ЮНЕСКО об’єднує 195 країн-членів, відстоює ідеї та принципи якісної та доступної освіти для всіх, важливості культури та розуміння історії, збереження всесвітньої спадщини та культурного різноманіття, свободи вираження та інших фундаментальних прав людини.
В МЗС нагадали, що статут ЮНЕСКО було ухвалено у Лондоні в 1945 році, після завершення Другої світової війни, а Україна приєдналася до ЮНЕСКО в 1954 році.
Як повідомляв УНН, диригент з України отримав звання ЮНЕСКО.