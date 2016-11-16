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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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МЗС: сьогодні ЮНЕСКО виповнився 71 рік

МЗС: сьогодні ЮНЕСКО виповнився 71 рік

Київ • УНН

 • 8312 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні, 16 листопада виповнюється 71 рік з дня створення ЮНЕСКО — спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй, місія якої полягає у тому, щоб сприяти зміцненню миру і безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки і культури. Про це УНН повідомили у перс-службі МЗС.

“16 листопада виповнюється 71 рік з дня створення ЮНЕСКО — спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй ”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що станом на сьогодні ЮНЕСКО об’єднує 195 країн-членів, відстоює ідеї та принципи якісної та доступної освіти для всіх, важливості культури та розуміння історії, збереження всесвітньої спадщини та культурного різноманіття, свободи вираження та інших фундаментальних прав людини.

В МЗС нагадали, що статут ЮНЕСКО було ухвалено у Лондоні в 1945 році, після завершення Другої світової війни, а Україна приєдналася до ЮНЕСКО в 1954 році.

Як повідомляв УНН, диригент з України отримав звання ЮНЕСКО.

Українські Національні Новини

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