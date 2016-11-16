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15 марта, 19:03 • 109925 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151739 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121559 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107479 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102778 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98069 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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МИД: сегодня ЮНЕСКО исполнился 71 год

МИД: сегодня ЮНЕСКО исполнился 71 год

Киев • УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября исполняется 71 год со дня создания ЮНЕСКО - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, миссия которого заключается в том, чтобы способствовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

"16 ноября исполняется 71 год со дня создания ЮНЕСКО - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодня ЮНЕСКО объединяет 195 стран-членов, отстаивает идеи и принципы качественного и доступного образования для всех, важности культуры и понимания истории, сохранения всемирного наследия и культурного разнообразия, свободы выражения и других фундаментальных прав человека.

В МИД напомнили, что устав ЮНЕСКО было принят в Лондоне в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, а Украина присоединилась к ЮНЕСКО в 1954 году.

Как сообщал УНН, дирижер из Украины получил звание ЮНЕСКО.

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