МИД: сегодня ЮНЕСКО исполнился 71 год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября исполняется 71 год со дня создания ЮНЕСКО - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, миссия которого заключается в том, чтобы способствовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"16 ноября исполняется 71 год со дня создания ЮНЕСКО - специализированного учреждения Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на сегодня ЮНЕСКО объединяет 195 стран-членов, отстаивает идеи и принципы качественного и доступного образования для всех, важности культуры и понимания истории, сохранения всемирного наследия и культурного разнообразия, свободы выражения и других фундаментальных прав человека.
В МИД напомнили, что устав ЮНЕСКО было принят в Лондоне в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, а Украина присоединилась к ЮНЕСКО в 1954 году.
Как сообщал УНН, дирижер из Украины получил звание ЮНЕСКО.